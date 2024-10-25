Новую снайперскую винтовку разработали в России

Новая российская снайперская винтовка STM-308 — более эффективный аналог проверенной временем штатной армейской СВД, рассказали в компании-производителе новинки «Союз-ТМ».

Снайперская винтовка STM-308 выполнена в линейной компоновке. Это значит, что все механизмы в оружии расположены на одной линии.

«В СВД, например, линия поршня выше линии ствола, и от этого при стрельбе появляется изгибающий момент. Здесь же возвратный механизм, затворная группа находятся на одном уровне. При выстреле из СВД винтовку подкидывает и надо прицеливаться заново. С STM-308 ты можешь сразу увидеть попадание. При этом у нее меньшая масса, чем у СВД», — рассказал «Известиям» представитель «Союз-ТМ».

Новая винтовка калибра 308 Win позволяет снайперу работать на дистанции 800 метров, а опытному специалисту — до 1 километра. Оружие снабжено регулируемым прикладом. Сверху установлена планка Пикатини для установки различных прицелов.

По словам производителей, партии STM-308 закупают для российских снайперов волонтеры. Военные, работающие с новым оружием в зоне специальной военной операции, отмечают высокую точность винтовок.