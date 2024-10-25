Фракция «новые люди» предложила законодательно запретить продажи сигарет рожденным после 2009 года. Минздрав поддержал эту идею.

«Травить себя никотином — это не конституционное право, а добровольное рабство, которое стоит людям здоровья», — сказал «Парламентской газете» глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы Айдар Метшин сообщил, что однозначно поддерживает инициативу, но не сомневается, что проходить она будет сложно, а реализовываться еще сложнее.

«Есть примеры ограничений по продаже алкоголя, например. Но желающие все равно находят способ его купить. Даже при запрете продажи сигарет стопроцентно это ограничение действовать не будет. Но это какой-то буфер. Не каждый захочет прикладывать лишние усилия, чтобы купить сигареты», — отметил Метшин.

Росалкогольтабакконтроль в отличие от Минздрава отнесся к идее скептически. «Предлагаемые ограничения спровоцируют потребителя на поиск альтернативных каналов приобретения табака и, как следствие, приведут к росту нелегального сегмента табачного рынка», — пояснили в ведомстве.