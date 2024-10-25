Путин рассказал о недавнем отказе Киева от переговоров

Украина недавно отказалась от новых предложений по мирным переговорам с Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Недавно турецкая сторона — прямо помощник президента Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается», — сказал Путин.

По его словам, инициатива Турции заключалась в обеспечении безопасного судоходства в Черном море и соглашении по безопасности объектов атомной энергетики. Причем Анкара делала это предложение, ссылаясь на Киев, но через день ей пришлось сообщить об отказе Украины от переговоров.

Путин отметил, Украина отказывается от мирных переговоров, поскольку в таком случае там необходимо отменить военное положение, а затем провести выборы президента.

«Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне», — подчеркнул президент России.