НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин рассказал о недавнем отказе Киева от переговоров

Источник:
Sibnet.ru
141 1

Украина недавно отказалась от новых предложений по мирным переговорам с Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Недавно турецкая сторона — прямо помощник президента Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается», — сказал Путин.

По его словам, инициатива Турции заключалась в обеспечении безопасного судоходства в Черном море и соглашении по безопасности объектов атомной энергетики. Причем Анкара делала это предложение, ссылаясь на Киев, но через день ей пришлось сообщить об отказе Украины от переговоров.

Путин отметил, Украина отказывается от мирных переговоров, поскольку в таком случае там необходимо отменить военное положение, а затем провести выборы президента.

«Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне», — подчеркнул президент России.


Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Лукашенко оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России
Путин признал «огромное сожаление» из‑за конфликта на Украине
СМИ узнали о западном сценарии завершения конфликта на Украине
Харрис в прямом эфире назвала Трампа фашистом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Military Watch Magazine рассказал о подготовке Запада к победе России
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
Си Цзиньпин призвал армию Китая приготовиться к войне
Россия стала четвертой в мире экономикой
Обсуждение (1)
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

"США, Германия, Франция и Великобритания — подталкивают Украину к миру с Россией" - сначала подтолкнули...

corrector

если ты пробыл в коме 10 лет и не в курсе, то именно их и требовали у СШП до 24.02.22, а когда...

Asd10

Ваще то тогда Украина Минск 2 не выполнила.

Sovik

Западу нельзя верить. Они всегда нас обманывают.