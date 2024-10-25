Анна Асти выпустила новую песню «Топит»

Новый сингл «Топит» от певицы Анны Асти появился на музыкальных платформах в пятницу, 25 октября.

«Кто-то там на небе за тебя сильно "Топит". Долгожданный, важный и такой ценный», — написала Асти в телеграм-канале в день релиза.

Асти считается одной из самых популярных певиц, поскольку ее песни становятся хитами. Среди таких «Царица», «По барам», «Девочка танцуй».

Тематика большего числа песне — несчастная любовь. Новая песня не стала исключением. В «Топит» Асти спела о том, как женщина постоянно делает неправильный выбор и страдает от несчастной любви.

Певица также сделала в песне отсылку к своей же песне «Повело» и призвала женщин сначала полюбить себя, а потом уже искать спутника жизни.