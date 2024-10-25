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Анна Асти выпустила новую песню «Топит»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Анны Асти

Новый сингл «Топит» от певицы Анны Асти появился на музыкальных платформах в пятницу, 25 октября.

«Кто-то там на небе за тебя сильно "Топит". Долгожданный, важный и такой ценный», — написала Асти в телеграм-канале в день релиза.

Асти считается одной из самых популярных певиц, поскольку ее песни становятся хитами. Среди таких «Царица», «По барам», «Девочка танцуй».

Тематика большего числа песне — несчастная любовь. Новая песня не стала исключением. В «Топит» Асти спела о том, как женщина постоянно делает неправильный выбор и страдает от несчастной любви.

Певица также сделала в песне отсылку к своей же песне «Повело» и призвала женщин сначала полюбить себя, а потом уже искать спутника жизни.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

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corrector

если ты пробыл в коме 10 лет и не в курсе, то именно их и требовали у СШП до 24.02.22, а когда...

Asd10

Ваще то тогда Украина Минск 2 не выполнила.

Sovik

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