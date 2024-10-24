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Cборная России по футболу сыграет с Брунеем и Сирией

Источник:
Sibnet.ru
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Российский футбольный союз объявил соперников сборной России по товарищеским матчам, которые пройдут в ноябре.

15 ноября в Краснодаре сборная России встретится с командой Брунея на стадионе футбольного клуба «Краснодар». 19 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина сыграют с Сирией, сообщила пресс-служба РФС.

Команда Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. Лучшим местом сборной в рейтинге ФИФА было 140-е в 1992 году. Население этой страны в Юго-Восточной Азии составляет всего 450 тысяч человек.

Сирийцы располагаются на 92-й строчке в рейтинге ФИФА. На последнем Кубке Азии эта команда вышла в плей-офф. Возглавляет команду Сирии испанский специалист Хосе Лана.

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