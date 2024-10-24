Подорожание бензина опередило инфляцию

Рост стоимости бензина на АЗС опередил инфляцию. С января биржевые цены на самые популярные марки автомобильного бензина выросли уже в полтора раза.

Так, в середине октября на российских АЗС бензин Аи-92 стоил в среднем 53,61 рубля за литр, следует из данных Росстата. По сравнению с декабрем прошлого года его стоимость поднялась на 6,6%. Бензин Аи-95 стоил 58,88 рубля за литр, рост составил 7,2%. Это выше текущего уровня официальной инфляции.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин выросли с начала года в полтора раза — на Аи-92 до 60 570 рублей за тонну, на Аи-95 — до 65 011 рубля за тонну.

При этом вице-премьер Александр Новак ранее заявлял в эфире «России 1», что правительство приняло все меры, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимыми объемами нефтепродуктов, сформированы необходимые запасы в 1,9 миллиона тонн бензина.

Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты растут вместе с падением курса рубля, поскольку стоимость топлива зависит от экспортной цены. Кроме этого, нефтяная отрасль подвергалась многочисленным атакам беспилотников, что приводило к простою оборудования.

Также из-за санкций возник дефицит ряда комплектующих, например катализаторов, которые критически важны для производства топлива по стандартам Евро-5. В настоящее время Россия производит лишь 60–75% катализаторов, необходимых для внутренних нужд.

По оценке аналитиков, цены на бензин продолжат рост, однако в целом по году они не превысят уровня инфляции, поскольку подорожание замедлится после окончания сезона отпусков и завершения осенних полевых работ в сельском хозяйстве.