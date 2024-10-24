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Путин признал «огромное сожаление» из‑за конфликта на Украине

Источник:
РБК
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Конфликт на Украине происходит к «огромному сожалению» России, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в Казани.

Путин взял слово после речи палестинского лидера Махмуда Аббаса, который рассказал о ситуации в Палестине. «У нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация», — сказал президент.

В прошлом ноябре Путин назвал любые боевые действия «трагедией конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом», добавив при этом, что власти «должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Официальный представитель Дмитрий Песков минувшей осенью характеризовал конфликт с Украиной как крайнюю меру, примененную «после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге».

Россия ранее выдвинула Киеву условия мирного урегулирования. На переговоры Москва согласна при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Киева от претензий на них. Среди других требований — нейтральный и внеблоковый статус Украины, снятие международных санкций с России.

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Политика #Мир #Россия
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mosquito__2010

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scorpion2777

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Asd10

Ваще то тогда Украина Минск 2 не выполнила.