Конфликт на Украине происходит к «огромному сожалению» России, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в Казани.

Путин взял слово после речи палестинского лидера Махмуда Аббаса, который рассказал о ситуации в Палестине. «У нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация», — сказал президент.

В прошлом ноябре Путин назвал любые боевые действия «трагедией конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом», добавив при этом, что власти «должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Официальный представитель Дмитрий Песков минувшей осенью характеризовал конфликт с Украиной как крайнюю меру, примененную «после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге».

Россия ранее выдвинула Киеву условия мирного урегулирования. На переговоры Москва согласна при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Киева от претензий на них. Среди других требований — нейтральный и внеблоковый статус Украины, снятие международных санкций с России.