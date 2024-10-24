Компания VK представила новый сервис «Документы». Бета-версия платформы уже доступна всем желающим.

Новая платформа основана на решении «Р7-Офис». «Документы» позволяют взаимодействовать с текстовыми и визуальными файлами, в том числе PDF и презентациями. С помощью сервиса можно создавать их, редактировать, делиться, а также восстанавливать предыдущие версии.

Предусмотрена возможность совместной работы. Пользователи могут вносить правки в общие файлы и таблицы, следить за историей изменений, предлагать комментарии, а также обсуждать различные вопросы в чате.

Все файлы хранятся в «Облаке», где представлены в удобной структуре. Есть возможность создавать отдельные папки и разделы. Кроме того, можно сортировать содержимое по типу файлов, времени, по категориям.