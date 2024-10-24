НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

VK представила новый сервис «Документы»

Источник:
Sibnet.ru
193 2

Компания VK представила новый сервис «Документы». Бета-версия платформы уже доступна всем желающим.

Новая платформа основана на решении «Р7-Офис». «Документы» позволяют взаимодействовать с текстовыми и визуальными файлами, в том числе PDF и презентациями. С помощью сервиса можно создавать их, редактировать, делиться, а также восстанавливать предыдущие версии.

Предусмотрена возможность совместной работы. Пользователи могут вносить правки в общие файлы и таблицы, следить за историей изменений, предлагать комментарии, а также обсуждать различные вопросы в чате.

Все файлы хранятся в «Облаке», где представлены в удобной структуре. Есть возможность создавать отдельные папки и разделы. Кроме того, можно сортировать содержимое по типу файлов, времени, по категориям.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Роскомнадзор сможет блокировать звонки через мессенджеры
Умер создатель пиратской онлайн‑библиотеки Flibusta
Пиратская библиотека Flibusta продолжит работу
Мобильные сети 6G разогнали до невероятных скоростей
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
85
0
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
9868
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
21880
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
20762
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
31299
3
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
30918
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
29919
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
1373622
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
54774
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
52506
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Military Watch Magazine рассказал о подготовке Запада к победе России
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
Си Цзиньпин призвал армию Китая приготовиться к войне
Россия стала четвертой в мире экономикой
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

"США, Германия, Франция и Великобритания — подталкивают Украину к миру с Россией" - сначала подтолкнули...

corrector

если ты пробыл в коме 10 лет и не в курсе, то именно их и требовали у СШП до 24.02.22, а когда...

scorpion2777

Пиндософашисты и еврейкофашисты

Asd10

Ваще то тогда Украина Минск 2 не выполнила.