Украина предложила создать новый род войск

Новый род войск предложил создать в составе вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ. Речь идет о кибервойсках.

Проект концепции нового рода войск военные уже обсудили с представителями комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки на встрече под председательством начальника украинского Генштаба генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

Проект рассматривается с учетом опыта создания и работы кибервойск в ведущих государствах мира, отмечается в заявлении Генштаба. Стороны проанализировали опыт ВСУ в этой сфере и определили основные задачи и функции киберсил в перспективе.

«Создание киберсил, как отдельного рода сил, позволит значительно усилить способности украинского войска, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве», — говорится в заявлении ведомства.