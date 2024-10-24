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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина предложила создать новый род войск

Источник:
«Украинская правда»
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Новый род войск предложил создать в составе вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ. Речь идет о кибервойсках.

Проект концепции нового рода войск военные уже обсудили с представителями комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки на встрече под председательством начальника украинского Генштаба генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

Проект рассматривается с учетом опыта создания и работы кибервойск в ведущих государствах мира, отмечается в заявлении Генштаба. Стороны проанализировали опыт ВСУ в этой сфере и определили основные задачи и функции киберсил в перспективе.

«Создание киберсил, как отдельного рода сил, позволит значительно усилить способности украинского войска, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве», — говорится в заявлении ведомства.

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Оборона #Армия
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