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Сбербанк запустил налоговый калькулятор в приложении

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк запустил умный налоговый калькулятор в фирменном мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«С 2025 года в силу вступает новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, в связи с чем у многих граждан изменятся ставка налога и получаемый доход», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что калькулятор поможет клиентам банка подготовиться к изменениям налогового законодательства. Он посчитает, какую сумму налога предстоит платить и как в результате изменится зарплата.

Для того чтобы воспользоваться калькулятором, нужно написать виртуальному ассистенту в приложении: «Салют, рассчитай мой налог», указать свою зарплату и примерный размер годовой премии.

Калькулятор покажет суммарный доход за 2025 год с учетом изменений и точную сумму НДФЛ, а также сравнит доход с предыдущим годом.

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Топ комментариев

scorpion2777

Пиндософашисты и еврейкофашисты

Asd10

Можно ещё тортиками друг в друга покидать.

mosquito__2010

вся твоя арифметика заканчивается на захаровой и вучиче.

nicollaich

У Фили опять не та дверь виновата?