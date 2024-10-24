Сбербанк запустил налоговый калькулятор в приложении

Сбербанк запустил умный налоговый калькулятор в фирменном мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«С 2025 года в силу вступает новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, в связи с чем у многих граждан изменятся ставка налога и получаемый доход», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что калькулятор поможет клиентам банка подготовиться к изменениям налогового законодательства. Он посчитает, какую сумму налога предстоит платить и как в результате изменится зарплата.

Для того чтобы воспользоваться калькулятором, нужно написать виртуальному ассистенту в приложении: «Салют, рассчитай мой налог», указать свою зарплату и примерный размер годовой премии.

Калькулятор покажет суммарный доход за 2025 год с учетом изменений и точную сумму НДФЛ, а также сравнит доход с предыдущим годом.