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Глава «Гознака» назвал общую сумму наличных рублей в России

Источник:
«Российская газета»
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Более 17 триллионов наличных рублей сейчас находится в обороте в России, сообщил генеральный директор «Госзнака» Аркадий Трачук.

«Задача отказаться от наличных нигде, никем и ни в каком виде не ставилась. Все обсуждения, которые слышат люди, связаны с ростом доли безналичных платежей, которая в этом году может перевалить за 85%. Естественно, что наличные стали менее востребованы именно в расчетах», — сказал Трачук в интервью «Российской газете».

Но, по его словам, из этого неправильно делать вывод, что скоро они станут не нужны совсем. Быстрое развитие платежных технологий и скорый запуск цифрового рубля делают покупки россиян удобнее, но не приведут к отмене наличных денег, отметил глава «Госзнака».

«В обороте находится более 17 трлн рублей наличных, и это никак нельзя назвать маленькой или незначительной суммой. У людей, особенно в районах проживания с развитой инфраструктурой, появился выбор, каким образом совершать оплату, и они в каждой конкретной ситуации теперь могут выбирать тот вариант, который им удобнее», — подчеркнул Трачук.

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