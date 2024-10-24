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Найдено существо с самой высокой толерантностью к алкоголю

Источник:
Pnas.org
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Восточные шершни отличаются самой высокой толерантностью к этанолу среди животных, выяснили ученые из университета Тель-Авива. Фактически, они не умеют пьянеть.

Естественная пища насекомых — фрукты и нектар. В природных условиях они ферментируются, после чего в них вырабатывается этанол. Однако при повышении концентрации алкоголя до 4% и выше потребление таких продуктов обычно приводит к негативным последствиям для насекомых.

Исследователи обратили внимание, восточные шершни, питающиеся ферментированными фруктами, не испытывают дискомфорта. В ходе экспериментов выяснилось, что даже при содержании этанола в 20% насекомые не проявляли признаков нарушения поведения.

Ученые постепенно повысили концентрацию спирта до 80%. На этом уровне шершни демонстрировали легкие признаки опьянения, но уже через несколько минут полностью восстанавливались и возвращались к нормальному поведению.

При углубленном изучении организма насекомых ученые обнаружили, что у шершней присутствует несколько копий гена алкогольдегидрогеназы — фермента, участвующего в расщеплении этанола.

Именно это объясняет их необычайную устойчивость к высоким концентрациям спирта в пище. Исследователи отметили, что концентрация этанола в 80% абсолютна смертельна для любого другого животного.

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