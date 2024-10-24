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Наталия Орейро перепела хит «Russian Girls». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Певица и актриса Наталья Орейро перепела песню «Russian Girls». Видео стало анонсом финального эпизода сериала «Комбинация».

Перед финалом сериала «Комбинация» Орейро в Буэнос-Айресе встретилась с Владимиром Канухиным, который исполнил в сериале роль композитора группы. В опубликованном видео певица исполнила отрывок из песни «Russian Girls» группы «Комбинация».

Видео стало анонсом к финалу сериала «Комбинация», который вышел в видеосервисе Wink в четверг, 24 октября.

Смотреть сериал «Комбинация»

Главные роли в проекте исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный. Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова.

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