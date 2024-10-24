Чем рассрочка отличается от кредита

Рассрочка, по сути, является тем же займом, но имеющим ряд отличий от традиционных потребительских кредитов, что делает ее более привлекательной для покупателя.

«По своей юридической сути рассрочка – это краткосрочный кредит. При покупке товара в рассрочку покупатель подписывает кредитный договор с банком, где указывается срок, сумма, периодичность платежей и даже процентная ставка. Но в отличие от классического кредитования оплату процентов берет на себя продавец», — пояснила аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.

Суть «рассрочки» объясняет само название. Она позволяет «рассрочить» оплату товара. Это выгодно покупателю, который не всегда готов расстаться с крупной суммой сразу. Магазин же благодаря ей приобретает покупателя, а банк получает вознаграждение в виде процентов.

Еще одна особенность: рассрочка выдается на покупку определенного товара в конкретном магазине. Обычный потребкредит можно тратить по своему усмотрению.

BNPL-сервисы

В России также популярны так называемые BNPL-сервисы (от англ. Buy now, pay later — «Покупай сейчас, плати потом»). Они также предоставляют возможность оплачивать товар или услугу не сразу, а по частям. К числу BNPL-сервисов относятся «Сплит» от Яндекса, «Долями» от Тинькофф Банка, «Подели» от Альфа-банка, «Плати частями» от Сбербанка и др.

Этот финансовый инструмент схож с классической рассрочкой. От нее он отличается тем, что для оформления обычно не требуется подписание кредитного договора. Как правило, BNPL-сервисы устанавливают лимиты на покупку.