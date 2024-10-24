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Чем рассрочка отличается от кредита

Источник:
Sibnet.ru
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Рассрочка, по сути, является тем же займом, но имеющим ряд отличий от традиционных потребительских кредитов, что делает ее более привлекательной для покупателя.

«По своей юридической сути рассрочка – это краткосрочный кредит. При покупке товара в рассрочку покупатель подписывает кредитный договор с банком, где указывается срок, сумма, периодичность платежей и даже процентная ставка. Но в отличие от классического кредитования оплату процентов берет на себя продавец», — пояснила аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.

Суть «рассрочки» объясняет само название. Она позволяет «рассрочить» оплату товара. Это выгодно покупателю, который не всегда готов расстаться с крупной суммой сразу. Магазин же благодаря ей приобретает покупателя, а банк получает вознаграждение в виде процентов.

Еще одна особенность: рассрочка выдается на покупку определенного товара в конкретном магазине. Обычный потребкредит можно тратить по своему усмотрению.

BNPL-сервисы

В России также популярны так называемые BNPL-сервисы (от англ. Buy now, pay later — «Покупай сейчас, плати потом»). Они также предоставляют возможность оплачивать товар или услугу не сразу, а по частям. К числу BNPL-сервисов относятся «Сплит» от Яндекса, «Долями» от Тинькофф Банка, «Подели» от Альфа-банка, «Плати частями» от Сбербанка и др.

Этот финансовый инструмент схож с классической рассрочкой. От нее он отличается тем, что для оформления обычно не требуется подписание кредитного договора. Как правило, BNPL-сервисы устанавливают лимиты на покупку.

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