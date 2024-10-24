Создан центр изучения и сохранения вечной мерзлоты в регионах добычи

«Газпром нефть» создала в Тюмени Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне. Проект нацелен на развитие и внедрение эффективных технологий и подходов для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера, изучение и сохранение вечной мерзлоты, сообщила пресс-служба компании.

Четверть поверхности Земли и свыше 65% площади России — от Кольского полуострова до Дальнего Востока — покрыто многолетнемерзлыми грунтами. Это толщи, которые сформировались во времена последнего ледникового периода, завершившегося примерно 11 тысяч лет назад.

Сохранение неизменной температуры пород — одно из основных условий для обеспечения устойчивости грунтов, надежности и долговечности стоящих на них сооружений. В сложных климатических условиях нефтяники применяют системы термостабилизации, теплозащитные конструкции для скважин и другие решения.

Новый центр систематизирует лучшие практики и технологии по изучению и сохранению криолитозоны, проектированию, строительству и эксплуатации инженерных сооружений в северных регионах.

«Реализуя проекты на Крайнем Севере, мы уделяем особое внимание сохранению экосистемы, защите окружающей среды. Наша компания обладает компетенциями и технологиями по минимизации эффектов от деятельности человека для вечной мерзлоты», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Центр будет отвечать за сопровождение деятельности всех дочерних предприятий «Газпром нефти» на Крайнем Севере. В команду войдут геологи, геокриологи, инженеры-проектировщики и методологи. Эксперты и ученые будут организовывать научно-исследовательские работы и комплексную оценку проектов в зоне вечной мерзлоты. Они будут курировать испытания новых технологий, строительных конструкций и теплоизоляционных материалов, систем инженерной защиты и датчиков контроля северных грунтов.

По словам начальника департамента по добыче «Газпром нефти» Сергея Доктора, открытие центра компетенций по вечной мерзлоте — шаг к совершенствованию безопасных подходов и технологий добычи в условиях Арктики. Он подчеркнул, что научно-исследовательский потенциал компании поможет в преодолении общеотраслевых вызовов и выработке новых подходов к изучению многолетнемерзлых пород.