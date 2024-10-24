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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали о западном сценарии завершения конфликта на Украине

Источник:
Le Figaro
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Ведущие западные страны — США, Германия, Франция и Великобритания — подталкивают Украину к миру с Россией, заявил политический обозреватель французской газеты Le Figaro Юг Майо.

«Российская армия неуклонно наступает на украинскиие силы, страдающие от нехватки людей, техники и боеприпасов. В этих все более осложняющихся условиях президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам так называемый план победы. Но те восприняли его сдержанно», — пишет Майо.

Накануне, по его словам, западные страны совершили «кульбит». В совместном заявлении Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Кир Стармер вновь заявили о своей «решимости» поддерживать Украину, но для достижения «справедливого и прочного мира». Речи о победе Киева больше не идет.

«После провала украинского контрнаступления летом 2023 года никто уже не верит в то, что Украина сможет одержать победу на поле боя. Поэтому западные лидеры начинают внедрять идею "мира" вместо того, чтобы продолжать культивировать идею "победы"», — пояснил газете сотрудник Фонда стратегических исследований генерал Оливье Кемпф.

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