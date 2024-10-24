Ведущие западные страны — США, Германия, Франция и Великобритания
— подталкивают Украину к миру с Россией, заявил политический обозреватель
французской газеты Le Figaro Юг Майо.
«Российская армия неуклонно наступает на украинскиие силы,
страдающие от нехватки людей, техники и боеприпасов. В этих все более
осложняющихся условиях президент Украины Владимир Зеленский представил
союзникам так называемый план победы. Но те восприняли его сдержанно», — пишет
Майо.
Накануне, по его словам, западные страны совершили «кульбит».
В совместном заявлении Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Кир Стармер
вновь заявили о своей «решимости» поддерживать Украину, но для достижения «справедливого
и прочного мира». Речи о победе Киева больше не идет.
«После провала украинского контрнаступления летом 2023 года
никто уже не верит в то, что Украина сможет одержать победу на поле боя. Поэтому
западные лидеры начинают внедрять идею "мира" вместо того, чтобы
продолжать культивировать идею "победы"», — пояснил газете сотрудник
Фонда стратегических исследований генерал Оливье Кемпф.