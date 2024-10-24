РЕН ТВ всерьез показал созданного нейросетью «яйценосного дрозда»

Телеканал РЕН ТВ показал мадагаскарского яйценосного дрозда — несуществующую птицу, которая вынашивает потомство в «мешочках», представив продукт нейросети как реальное научное открытие.

«Невероятным открытием ознаменовался 2024 год. На острове впервые обнаружили птицу семейства дроздов, которая вынашивает потомство, как кенгуру», — так начинается сюжет в передаче «Тайны Чапман».

Телеканал показал изображение птицы — разноцветного дрозда с висящим органом, напоминающем человеческую мошонку. Диктор рассказал, что, если птенцов больше двух, «мешочек» вырастает еще и на спине.

В видео фигурирует доктор биологических наук Ирина Беме, которая говорит, что увидела статью об удивительной птице, а птица, вынашивающая детей на себе, — «то, что противоречит всем теориям».

Беме прокомментировала изданию «Подъём», что никогда не говорила, что дрозд с мешочками для яиц существует. «Про птиц, которые там носят яйца в мешочках, это все неправда. Я такой информации не давала. Скорее всего, мы говорили на другие темы», — отметила она.

Мадагаскарский яйценосный дрозд — популярный фейк, ставшим вирусным в начале 2024 года. Изображение сгенерировал ИИ-художник Midjourney.