Врач посоветовал способы избавления от храпа

Правильное положение во время сна и поддержание нормального веса помогут избавиться от храпа, рассказал британский психиатр и сомнолог Дипеш Мистри.

Люди храпят, как правило, во время сна на спине, когда язык попадает в горло, частично блокируя дыхательные пути, рассказал Мистри газете Daily Mail. Избежать этого можно, просто повернувшись набок, отметил он.

Для тех, кому трудно спать на боку, врач посоветовал держать голову повыше, ближе к вертикальному положению. Для этого можно поднять изголовье кровати или приобрести «клиновидную» подушку с углом наклона от 30 до 40 градусов.

Люди с избыточным весом храпят из-за того, что лишняя жировая ткань на шее «давит» на дыхательные пути. В данном случае от храпа спасет только похудение, подчеркнул Мистри.