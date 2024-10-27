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Врач посоветовал способы избавления от храпа

Источник:
Daily Mail
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Правильное положение во время сна и поддержание нормального веса помогут избавиться от храпа, рассказал британский психиатр и сомнолог Дипеш Мистри.

Люди храпят, как правило, во время сна на спине, когда язык попадает в горло, частично блокируя дыхательные пути, рассказал Мистри газете Daily Mail. Избежать этого можно, просто повернувшись набок, отметил он.

Для тех, кому трудно спать на боку, врач посоветовал держать голову повыше, ближе к вертикальному положению. Для этого можно поднять изголовье кровати или приобрести «клиновидную» подушку с углом наклона от 30 до 40 градусов.

Люди с избыточным весом храпят из-за того, что лишняя жировая ткань на шее «давит» на дыхательные пути. В данном случае от храпа спасет только похудение, подчеркнул Мистри.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?