Врач объяснила, чего нельзя делать при депрессии

Депрессию может усугубить ряд факторов, прежде всего, — социальная изоляция, когда человек начинает избегать взаимодействия с другими, предупредила клинический психолог компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

«Это приводит к формированию замкнутого круга одиночества и беспомощности: чем больше человек отдаляется от окружающих, тем сильнее ощущает себя отрезанным от общества и поддержки. Причем каждый выбор в сторону изоляции подкрепляет такое поведение и ухудшает эмоциональное состояние», — сказала «Известия» Яушева.

По ее словам, негативное мышление, самокритика и чувство вины — «саботажники», которые мешают человеку увидеть выход из этого состояния. Сюда можно отнести и подавление эмоций. Если человек ставит блок на выражение чувств — будь то боль, гнев или страх, — это часто приводит к усилению депрессивных симптомов, пояснила психолог.

Среди физиологических факторов, играющих большую роль в ухудшении состояния, Яушева выделила хронический стресс, сон, плохое питание, злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами.

Постепенно улучшить настроение и снизить уровень стресса помогут режим дня, регулярный сон, физическая активность, сбалансированное питание и, возвращение к социальным контактам, посоветовала психолог.