Врач объяснила, чего нельзя делать при депрессии

Депрессию может усугубить ряд факторов, прежде всего, — социальная
изоляция, когда человек начинает избегать взаимодействия с другими, предупредила
клинический психолог компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.
«Это приводит к формированию замкнутого круга одиночества и
беспомощности: чем больше человек отдаляется от окружающих, тем сильнее ощущает
себя отрезанным от общества и поддержки. Причем каждый выбор в сторону изоляции
подкрепляет такое поведение и ухудшает эмоциональное состояние», — сказала «Известия»
Яушева.
По ее словам, негативное мышление, самокритика и чувство
вины — «саботажники», которые мешают человеку увидеть выход из этого состояния.
Сюда можно отнести и подавление эмоций. Если человек ставит блок на выражение чувств
— будь то боль, гнев или страх, — это часто приводит к усилению депрессивных
симптомов, пояснила психолог.
Среди физиологических факторов, играющих большую роль в
ухудшении состояния, Яушева выделила хронический стресс, сон, плохое питание,
злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами.
Постепенно улучшить настроение и снизить уровень стресса
помогут режим дня, регулярный сон, физическая активность, сбалансированное
питание и, возвращение к социальным контактам, посоветовала психолог.