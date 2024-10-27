НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Врач объяснила, чего нельзя делать при депрессии

Источник:
«Известия»
307 1

Депрессию может усугубить ряд факторов, прежде всего, — социальная изоляция, когда человек начинает избегать взаимодействия с другими, предупредила клинический психолог компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

«Это приводит к формированию замкнутого круга одиночества и беспомощности: чем больше человек отдаляется от окружающих, тем сильнее ощущает себя отрезанным от общества и поддержки. Причем каждый выбор в сторону изоляции подкрепляет такое поведение и ухудшает эмоциональное состояние», — сказала «Известия» Яушева.

По ее словам, негативное мышление, самокритика и чувство вины — «саботажники», которые мешают человеку увидеть выход из этого состояния. Сюда можно отнести и подавление эмоций. Если человек ставит блок на выражение чувств — будь то боль, гнев или страх, — это часто приводит к усилению депрессивных симптомов, пояснила психолог.

Среди физиологических факторов, играющих большую роль в ухудшении состояния, Яушева выделила хронический стресс, сон, плохое питание, злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами.

Постепенно улучшить настроение и снизить уровень стресса помогут режим дня, регулярный сон, физическая активность, сбалансированное питание и, возвращение к социальным контактам, посоветовала психолог.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Ученые нашли причину чрезвычайного любопытства детей
Город и гаджеты: как человек превратился в «обезьяну в клетке»
Психолог посоветовал для успокоения «квадратное дыхание»
Как связаны ревность и группа крови
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Зеленский предложил России «первый шаг» к примирению
Представлен «убийца GTA» с фотореалистичной графикой
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
75
Власти обсудят запрет продажи сигарет рожденным после 2009 года
49
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
44
Путин признал «огромное сожаление» из‑за конфликта на Украине
40
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
33
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии