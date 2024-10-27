Установлен новый рекорд скорости беспроводной передачи данных

Ученые из Лондонского университета достигли нового мирового рекорда скорости беспроводной передачи данных — 938 гигабит в секунду.

Для этого исследователи объединили радиочастотные и оптические технологии, приводит Naked Science отчет ученых, опубликованный в цифровой библиотеке IEEE Xplore.

Беспроводная передача данных удобнее, чем прокладка проводов, но она, как правило, значительно медленнее, чем использование оптоволокна. Сегодня 5G достигает максимальной скорости 20 гигабит в секунду, а Wi-Fi 7 — последняя версия этой беспроводной технологии — только около 40 гигабит в секунду.

Инженерам удалось использовать электронику, работающую на частотах 5-50 гигагерц, и фотонику, генерирующую радиочастоты в диапазоне 50-150 гигагерц. Новый метод позволил значительно расширить доступные частоты и увеличить общую скорость передачи данных.

Этот способ передачи данных открывает большие возможности, но оптоволокно по-прежнему не имеет конкурентов — общий рекорд передачи данных остается на уровне в 22,9 петабита в секунду, что составляет 22,9 миллиона гигабит в секунду.