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Установлен новый рекорд скорости беспроводной передачи данных

Источник:
Naked Science
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Ученые из Лондонского университета достигли нового мирового рекорда скорости беспроводной передачи данных — 938 гигабит в секунду.

Для этого исследователи объединили радиочастотные и оптические технологии, приводит Naked Science отчет ученых, опубликованный в цифровой библиотеке IEEE Xplore.

Беспроводная передача данных удобнее, чем прокладка проводов, но она, как правило, значительно медленнее, чем использование оптоволокна. Сегодня 5G достигает максимальной скорости 20 гигабит в секунду, а Wi-Fi 7 — последняя версия этой беспроводной технологии — только около 40 гигабит в секунду.

Инженерам удалось использовать электронику, работающую на частотах 5-50 гигагерц, и фотонику, генерирующую радиочастоты в диапазоне 50-150 гигагерц. Новый метод позволил значительно расширить доступные частоты и увеличить общую скорость передачи данных.

Этот способ передачи данных открывает большие возможности, но оптоволокно по-прежнему не имеет конкурентов — общий рекорд передачи данных остается на уровне в 22,9 петабита в секунду, что составляет 22,9 миллиона гигабит в секунду.

Проверка адреса на оптику
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Топ комментариев

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?