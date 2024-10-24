НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путину показали «квазиденьгу» БРИКС

Источник:
ТАСС
304 8

Президент Владимир Путин познакомился с символической «купюрой БРИКС», главе Банка России Эльвире Набиуллиной она не понравилась, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент после завершения заседания БРИКС в расширенном составе покидал зал с купюрой в руках. Он и отдал банкноту в руки председателя Банка России.

«Это кто-то из наших — то ли из Торгово-промышленной, то ли еще кто-то, — они напечатали такую квaзиденьгу», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, эта купюра символизирует работу, ведущуюся в рамках БРИКС.


Песков отметил, что банкнота не понравилась Набиуллиной. «Она не была довольна. Она очень ревностно следит за нашим рублем», — пояснил представитель Кремля.

В Казани проходит саммит БРИКС. В нем принимают участие лидеры более 20 стран и организаций.


Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Россия стала четвертой в мире экономикой
Госдума повысила минимальный размер оплаты труда
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа принятия в НАТО
Military Watch Magazine рассказал о подготовке Запада к победе России
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
Си Цзиньпин призвал армию Китая приготовиться к войне
Обсуждение (8)
Картина дня
Лукашенко рассказал о сожалении Путина по поводу потерь в СВО
Харрис в прямом эфире назвала Трампа фашистом
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
Услуги связи значительно подорожают в 2025 году
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Wolf Hound

Сначала цены на ЖКХ повысили,бензин,продукты,а сейчас МРОТ. По сути,ничего не изменилось в лучшую сторону.

Uynachalnica

"Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки...

nicollaich

У Фили опять не та дверь виновата?

kygear

Вы даже не представляете как мне жаль тех у кого пятое место.