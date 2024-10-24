Путину показали «квазиденьгу» БРИКС

Президент Владимир Путин познакомился с символической «купюрой
БРИКС», главе Банка России Эльвире Набиуллиной она не понравилась, рассказал
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент после завершения заседания БРИКС в расширенном
составе покидал зал с купюрой в руках. Он и отдал банкноту в руки председателя
Банка России.
«Это кто-то из наших — то ли из Торгово-промышленной, то ли
еще кто-то, — они напечатали такую квaзиденьгу», — цитирует ТАСС Пескова. По
его словам, эта купюра символизирует работу, ведущуюся в рамках БРИКС.
Песков отметил, что банкнота не понравилась Набиуллиной. «Она
не была довольна. Она очень ревностно следит за нашим рублем», — пояснил представитель
Кремля.
В Казани проходит саммит БРИКС. В нем принимают участие
лидеры более 20 стран и организаций.