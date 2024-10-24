Путину показали «квазиденьгу» БРИКС

Президент Владимир Путин познакомился с символической «купюрой БРИКС», главе Банка России Эльвире Набиуллиной она не понравилась, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент после завершения заседания БРИКС в расширенном составе покидал зал с купюрой в руках. Он и отдал банкноту в руки председателя Банка России.

«Это кто-то из наших — то ли из Торгово-промышленной, то ли еще кто-то, — они напечатали такую квaзиденьгу», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, эта купюра символизирует работу, ведущуюся в рамках БРИКС.

Песков отметил, что банкнота не понравилась Набиуллиной. «Она не была довольна. Она очень ревностно следит за нашим рублем», — пояснил представитель Кремля.

В Казани проходит саммит БРИКС. В нем принимают участие лидеры более 20 стран и организаций.