Харрис в прямом эфире назвала Трампа фашистом

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что считает своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа фашистом.

Отвечая на вопрос журналиста CNN, считает ли она Трампа фашистом, Харрис ответила утвердительно. «И я также считаю, что людям, которые знают его по этому вопросу лучше всего, следует доверять», — приводит «Газета.ру» заявление Харрис.

По ее словам, несколько человек, работавших в администрации Трампа в бытность его президентства в 2017–2021 годах, «назвали его непригодным и опасным».

«Они прямо заявили, что он с презрением относится к конституции Соединенных Штатов. Они заявили, что он никогда больше не должен быть президентом», — сказала Харрис.

Трамп, по последним данным, увеличил отрыв от Харрис — теперь за него готовы проголосовать 49% избирателей, за нее — 46%.