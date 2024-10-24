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Харрис в прямом эфире назвала Трампа фашистом

Источник:
«Газета.ру»
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Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что считает своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа фашистом.

Отвечая на вопрос журналиста CNN, считает ли она Трампа фашистом, Харрис ответила утвердительно. «И я также считаю, что людям, которые знают его по этому вопросу лучше всего, следует доверять», — приводит «Газета.ру» заявление Харрис.

По ее словам, несколько человек, работавших в администрации Трампа в бытность его президентства в 2017–2021 годах, «назвали его непригодным и опасным».

«Они прямо заявили, что он с презрением относится к конституции Соединенных Штатов. Они заявили, что он никогда больше не должен быть президентом», — сказала Харрис.

Трамп, по последним данным, увеличил отрыв от Харрис — теперь за него готовы проголосовать 49% избирателей, за нее — 46%.

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