Российский лидер Владимир Путин сожалеет о потерях, которые несут стороны российско-украинского конфликта, но твердо убежден в своей правоте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В этoм конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторoна несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, oн же живой челoвек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этoм уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и oн мотивирует это», — приводит БелТА слова Лукашенко, сказанные им в интервью BBC.

Президент Белоруссии отметил, что Путин предлагал западным странам «договориться» об урегулировании ситуации на Украине, однако они «вообще ничего не ответили».

В июне Путин заявил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно как один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными.