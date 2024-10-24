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Жена Натана прокомментировала его телевизионные измены с Лерчек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @anastaciashvetsova

Жена рэпера Натана Анастасия Швецова не хотела публично обсуждать свои дела, но накал страстей вокруг ее мужа и Лерчек вынудил дать комментарий.

Натан участвовал в шоу «Звезды в джунглях», где у него возникли чувства к блогеру Лерчек. Пара достаточно откровенно себя вела, почти не скрывая завязавшегося романа.

По словам Швецовой, на момент нахождения в проекте рэпер формально был свободен.

«Я приняла решение расстаться с мужем за месяц до того, как он поехал на проект, и уже какое-то время мы не живем вместе. О причинах моего такого решения я вам, возможно, расскажу позже. Он не разделял моего желания, и решение о расставании не было обоюдным», — написала жена Натана в соцсети.

При этом Натан заявил, что ему стыдно за свое поведение на шоу, и он по что бы то ни стало будет стараться сохранить семью.

Швецова публично поблагодарила его за то, что он не стал прикрываться их разрывом, оправдывая свою интрижку. Но она считает, что «утешаться» стоило не в телеэфире, поскольку у них есть дети, которые могут это видеть.

Третья сторона конфликта Лерчек не может давать на эту тему комментарии, поскольку находится под следствием по обвинению в выводе денег в другую страну по подложным документам. Она находится под домашним арестом и ей запрещено пользоваться интернетом.


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