Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию

Президент России Владимир Путин обещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно приехать в его страну с визитом.

Конкретные даты еще предстоит согласовать, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент сказал, что обязательно посетит Турцию. Сроки еще будут согласованы», — сказал он.

Лидеры двух стран провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани, в ходе переговоров прилетевший на мероприятие Эрдоган заявил, что ждет российского коллегу с визитом в Турции «через очень короткое время».

На встрече двух лидеров обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, конфликт на Украине, широкомасштабные атаки Израиля в регионе, региональные и глобальные вопросы.