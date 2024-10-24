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Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин обещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно приехать в его страну с визитом.

Конкретные даты еще предстоит согласовать, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент сказал, что обязательно посетит Турцию. Сроки еще будут согласованы», — сказал он.

Лидеры двух стран провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани, в ходе переговоров прилетевший на мероприятие Эрдоган заявил, что ждет российского коллегу с визитом в Турции «через очень короткое время».

На встрече двух лидеров обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, конфликт на Украине, широкомасштабные атаки Израиля в регионе, региональные и глобальные вопросы.

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Политика #Мир #Россия
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