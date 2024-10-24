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Лукашенко «расшифровал» Западу желание Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Российскому президенту Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине необходимы гарантии того, что после установления перемирия Запад не станет перевооружать ВСУ, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью BBC.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что Москва и Минск приняли общую концепцию по урегулированию конфликта на Украине. В ее основе — необходимость официальных переговоров конфликтующих сторон.

Лукашенко уточнил, что Россия и Украина в 2022 году смогли прийти к соглашению в Стамбуле, которое открывало возможность быстро заключить мир. Однако Запад сорвал эти договоренности.

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