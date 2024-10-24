Лукашенко «расшифровал» Западу желание Путина

Российскому президенту Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине необходимы гарантии того, что после установления перемирия Запад не станет перевооружать ВСУ, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью BBC.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что Москва и Минск приняли общую концепцию по урегулированию конфликта на Украине. В ее основе — необходимость официальных переговоров конфликтующих сторон.

Лукашенко уточнил, что Россия и Украина в 2022 году смогли прийти к соглашению в Стамбуле, которое открывало возможность быстро заключить мир. Однако Запад сорвал эти договоренности.