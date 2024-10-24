Valve удалила античит VAC из Counter‑Strike 2

Разработчики Counter-Strike 2 удалили из онлайн-шутера Valve Anti-Cheat, соответствующая информация появилась в базе данных SteamDB.

Античит убрали из игры вечером 23 октября. Пользователи предполагают, что в ближайшее время в Counter-Strike 2 внедрят новый античит под названием VacNet 3.0, тестирование которого началось в минувшем августе.

Известно, что новая система античита основана на искусственном интеллекте, она автоматически выявляет нарушителей по непрерывному анализу их поведения. Однако эффективность VacNet 3.0 пока неизвестна, как ее проверяли на ограниченном количестве матчей.

Самая первая версия VacNet была запущена в 2017 году, через год античит официально анонсировали в 2018 году. В ее основе лежит множество модулей на основе постоянно переобучаемых нейронных сетей.