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Россия отменит упрощенные требования к безопасности машин

Источник:
Sibnet.ru
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Упрощенные требования для российских автозаводов будут отменены с 1 января 2025 года, а действующие до введения санкций требования к безопасности транспортных средств должны быть восстановлены, сообщается на сайте Минпромторга.

Ведомство отметило, что у российских производителей было достаточно времени, чтобы наладить собственное производство критически важных компонентов или построить новые логистические цепочки для поставок из других стран.

Речь идет об обязательной установке на новые автомобили антиблокировочных систем, систем курсовой устойчивости и пассивной безопасности. При этом для ряда позиций будут действовать исключения до 30 июня 2025 года.

До этой даты упрощенные требования будут действовать на электронные системы двигателей внутреннего сгорания, системы снижения токсичности, системы защиты пешеходов и установку устройств вызова экстренных оперативных служб.

Упрощенный технический регламент в автомобильной промышленности был введен в мае 2022 года в связи с уходом с российского рынка части иностранных производителей, а также введением санкций.

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