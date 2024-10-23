Электроника подорожает к Новому году

Электроника в России подорожает к Новому году на 10-15%. Самое серьезное повышение цен эксперты прогнозируют для ноутбуков и компьютерных комплектующих.

Российские магазины уже закупили первые партии ноутбуков по повышенным ценам. Их планируют начать продавать в конце ноября, пишут «Известия» со ссылкой на представителей отечественного рынка электроники.

Ожидаемое подорожание подтвердили компании «Марвел-Дистрибуция», «М.Видео-Эльдорадо», «МегаФон» и diHouse. Представители крупных сетей посоветовали не откладывать покупку техники.

Подорожание связано сразу с несколькими факторами. Так, доллар подорожал до 96 рублей, в ближайшее время курс может преодолеть психологическую отметку в 100 рублей. Также до 19% годовых повысилась ключевая ставка.

Производители за последние полгода массово увеличили закупочные цены видеокарт, блоков питания, памяти и других деталей. Для некоторых позиций рост составил 15%. Дорожают не только ноутбуки и комплектующие, но и смартфоны, готовые ПК, планшеты.

Одновременно ретейлеры испытывают трудности с логистикой и сталкиваются с проблемами при оплате крупных партий техники из-за введенных санкций. В результате издержки растут, их перекладывают на покупателей с помощью повышения цен.