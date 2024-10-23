НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Электроника подорожает к Новому году

Источник:
Sibnet.ru
362 2

Электроника в России подорожает к Новому году на 10-15%. Самое серьезное повышение цен эксперты прогнозируют для ноутбуков и компьютерных комплектующих.

Российские магазины уже закупили первые партии ноутбуков по повышенным ценам. Их планируют начать продавать в конце ноября, пишут «Известия» со ссылкой на представителей отечественного рынка электроники.

Ожидаемое подорожание подтвердили компании «Марвел-Дистрибуция», «М.Видео-Эльдорадо», «МегаФон» и diHouse. Представители крупных сетей посоветовали не откладывать покупку техники.

Подорожание связано сразу с несколькими факторами. Так, доллар подорожал до 96 рублей, в ближайшее время курс может преодолеть психологическую отметку в 100 рублей. Также до 19% годовых повысилась ключевая ставка.

Производители за последние полгода массово увеличили закупочные цены видеокарт, блоков питания, памяти и других деталей. Для некоторых позиций рост составил 15%. Дорожают не только ноутбуки и комплектующие, но и смартфоны, готовые ПК, планшеты.

Одновременно ретейлеры испытывают трудности с логистикой и сталкиваются с проблемами при оплате крупных партий техники из-за введенных санкций. В результате издержки растут, их перекладывают на покупателей с помощью повышения цен.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Яндекс» представил собственный бренд одежды. ФОТО
Россия стала главным экспортером мухоморов на Запад
Минфин предложил повысить минимальную цену на алкоголь
Персональный QR-код создадут для покупок
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа принятия в НАТО
Military Watch Magazine рассказал о подготовке Запада к победе России
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
Си Цзиньпин призвал армию Китая приготовиться к войне
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия применила на Донбассе новую тактику
Россия отменит упрощенные требования к безопасности машин
Электроника подорожает к Новому году
Роскомнадзор сможет блокировать звонки через мессенджеры
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
26
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
26
Россия стала четвертой в мире экономикой
25
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
24
Почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию по старости
22
Банкам предложили использовать универсальный QR-код