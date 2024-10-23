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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия применила на Донбассе новую тактику

Источник:
«Российская газета»
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Российские военные в ходе спецоперации перешли к новой тактике, рассказал украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, теперь ударные подразделения российских вооруженных сил используют тактику изменения направления основного удара, чтобы измотать ВСУ, которые испытывают нехватку живой силы.

«Если раньше у них в приоритете было покровское и кураховское направление, то теперь они используют тактику изменения направления основного удара», — пояснил эксперт в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

Снегирев также перечислил наиболее сложные для ВСУ участки фронта. По его словам, это донецкое и торецкое направления. Также тяжелая ситуация сложилась в районе Горняка и Новоселидовское, уточнил аналитик.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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