Роскомнадзор сможет блокировать звонки через мессенджеры

Роскомнадзор сможет ограничивать звонки через мессенджеры, сообщил глава ведомства Андрей Липов в кулуарах конференции «Спектр-2024».

Такую меру планируется использовать, если мессенджеры будут нарушать требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством. По словам Липова, основания для подобных ограничений еще прорабатываются, передает ТАСС.

Глава Роскомнадзора уточнил, что при такой блокировке сам мессенджер продолжит работать, но звонки через него проходить не будут. Чтобы обезопасить себя от ограничений, мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие звонов.

«Условно говоря — пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — добавил Липов.

Впервые ведомство выдвинуло предложение ограничить возможность звонков через мессенджеры без проверки номеров минувшим летом. Планируется разработать в отношении таких звонков механизм взаимодействия мессенджеров и операторов связи.

Ранее операторы по требованию Роскомнадзора начали блокировать звонки от абонентов компаний, не подключенных к созданной для противодействия мошенникам системе «Антифрод». В результате мошеннические звонки «мигрировали» в мессенджеры.