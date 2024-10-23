Состоялся релиз «идеального» браузера Opera One R2

Браузер Opera получил крупное обновление под названием Opera One R2. Разработчики назвали новую версию «лучшим браузером Opera» в истории.

Так, чат-бот с искусственным интеллектом Aria AI получил интеграцию с генератором изображений Google Imagen 2, сообщается в официальном блоге Opera. Теперь можно попросить браузер создать изображение по образцу или текстовому запросу.

Пользователям стали доступны анимированные темы с фоновой музыкой. В наличии темы Classic, Aurora и Midsommar. Первая позволяет выбрать любой цвет, вторая выполнена с оттенками неоново-зеленого, третья имеет пастельное оформление в розовом, голубом и сиреневом цветах.

Появилась функция разделения экрана — можно открыть две страницы рядом друг с другом в одном окне. Функция Tab Traces помогает просмотреть, какие пять вкладок пользователь просмотрел последними. Вкладки также можно удобно группировать.

Opera One R2 теперь имеет всплывающий медиаплеер, способный воспроизводить музыку и видео. Разработчики отмечают, что он может работать в фоновом режиме или оставаться видимым.