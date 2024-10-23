Медведев и Рублев отказались от участия в российском турнире

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не примут участия в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Санкт-Петербурге.

Директор теннисного турнира Наталия Камельзон рассказала в интервью «Матч ТВ»., что сильнейшие на сегодня российские теннисисты были не против сыграть в СанктПетербурге, но отказались от такой идеи, так как не хотят рисковать спонсорами.

«К сожалению, такова сегодняшняя реальность. Мы разговаривали со многими теннисистами. Надо понимать, в каких условиях сегодня существуют российские игроки. У многих есть серьезные спонсорские контракты», — отметила она.

Выставочный турнир по теннису «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет с 29 ноября по 1 декабря. Среди высокорейтинговых теннисистов участие подтвердили россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.