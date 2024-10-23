Фадеев против Глюкозы: месть или наркотики

Певица Глюкоза намекнула, что ко всем ее новым проблемам и даже задержанию за наркотическое опьянение причастен продюсер Максим Фадеев. Сам Фадеев это отрицает и подчеркивает, что доказательств у певицы нет.

Сотрудничество Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и Фадеева прекратилось в 2007 году по инициативе продюсера. Тогда Глюкоза с мужем выкупили права на 20 песен. Но в законодательстве в 2008 году появилось понятие смежных прав, которое позволяет Фадееву блокировать выступления Глюкозы.

Публичные разборки между Фадеевым и Глюкозой начались после того, как певица попала в число участников «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой. Тогда продюсер впервые заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с певицей и будет решать вопрос по поводу проекта Глюк'oZa, который принадлежит ему, а не Чистяковой-Ионовой, которая была в нем лишь актрисой.

Новый конфликт спровоцировала история, когда Глюкозу адержали в аэропорту в состоянии наркотического опьянения.

Артистка отделалась штрафом в 5 тысяч рублей и заявила, что это травля. Якобы она была в обычном трезвом состоянии, а задержание и штраф — спланированная акция против нее, организованная влиятельным человеком. Предположительно, так певица намекала на Фадеева.

Далее Ксения Собчак вступилась за Глюкозу и тоже почти в открытую назвала причастным к истории Фадеева.

«Я, к сожалению, не могу вдаваться в детали, но знаю, в какие высокие кабинеты ходил жаловаться один там продюсер на "наркоманку, которая позорит его и поет песни для детей", чтобы вызвать отдел по наркотикам», — написала Собчак в телеграм-канале.

Ответ Фадеева

Максим Фадеев не выдержал и позвонил Александру Чистякову, мужу Глюкозы, и задал вопрос по поводу происходящего.

По словам продюсера, супруг певицы ответил, что у них есть доказательства о причастности Фадеева к ситуации в аэропорту. Чистяков даже согласился предоставить Фадееву эти доказательства.

«Я знаю, что никаких доказательств быть не может по определению. Если был донос — должна быть подпись доносчика. Все свои высказывания я делал в публичной плоскости. Относительно «ходящего жаловаться в высокие кабинеты продюсера» (как пишет г-жа Собчак) — это может говорить только тот человек, который меня совершенно не знает», — написал продюсер в телеграм-канале.

Фадеев припомнил, что также Собчак писала про Никиту Михалкова, который якобы ходил по кабинетам и жаловался на участников небезызвестной вечеринки. «Видимо, это ее (Собчак) любимый "аргумент"», — поддел Фадеев журналистку.

Глубина конфликта

После разрыва отношений продюсера с певицей и начала спора по авторским правам случился скандал на концерте в Красноярске. Там Глюкоза еле попадала в ноты, с трудом говорила, в том числе нецензурно, и в целом вела себя не совсем адекватно — трогала себя за интимные места.

Это еще больше разозлило Фадеева, он заявил, что готовит с юристами документы в суд, чтобы забрать у артистки имя «Глюкоза».

Архивное фото Фадеева и Глюкозы Фото: © @fadeevmaxim

По мнению Собчак, истинная причина всех нападок Фадеева на Глюкозу — деньги. Скандалы с ее именем служат только прикрытием, чтобы «отжать бренд, за который ему уже все давно заплатили».

Фадеев ответил и на это обвинение. Он снова пригрозил певице судом по вопросу псевдонима, напомнив, что хотел отнять его еще после красноярского концерта по просьбе партнера.

«А если г-на Чистякова так заботит та самая гонорарная часть — готов ее вернуть, получив обратно все права. Забыв о том, что 10 лет она зарабатывала на моей музыке», — написал Фадеев.