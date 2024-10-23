Умер создатель пиратской онлайн‑библиотеки Flibusta

Ушел из жизни создатель пиратской библиотеки Flibusta, известный под никнеймом Stiver, соответствующее сообщение появилось на сайте ресурса.

Stiver умер в немецкой больнице, ранее ему поставили диагноз глиобластома — это агрессивная форма рака головного мозга. В конце сентября основатель Flibusta написал, что ему осталось жить всего несколько недель.

В открытом доступе отсутствуют сведения о настоящем имени и национальности Stiver, он поддерживал анонимность, опасаясь судебных преследований. Судя по информации в аккаунте библиотеки, ему было 54 года.

Flibusta была основана в октябре 2009 года. Изначально архив библиотеки составлял около 200 гигабайт книг, к сентябрю 2024 года он вырос более чем вдвое — до 445 гигабайт. Всего в библиотеке порядка 637 тысяч литературных произведений.

Пока неизвестно, успел ли Stiver найти себе преемника, который продолжит его дело и будет заниматься поддержкой библиотеки. В предпоследнем сообщении он написал, что серверы оплачены, сайт поддерживается и работает в стабильном режиме.