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Во сколько просыпаться, чтобы чувствовать себя здоровым

Источник:
Sibnet.ru
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Идеальное время для пробуждения — интервал от 6.30 до 8.30, тогда человек будет чувствовать себя здоровым, сообщили ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«В шесть с небольшим начинается выброс гормонов стресса, активация симпатической системы, потом полностью прекращается выработка мелатонина, и в этот момент вы должны открыть глаза», — призвал кардиолог Герман Гандельман.

Иммунолог Андрей Продеус посоветовал сделать зарядку, принять прохладный душ, позавтракать. Не надо, еще находясь в постели, брать телефон и читать новости, иначе день начнется со стресса.

«Завтрак нужен. Мозг должен получить глюкозу. Без нее он менее эффективен и продуктивен», — отметил врач.

В программе привели данные исследования, проведенного в Китае в 2021 году. У тех, кто просыпался на один час раньше обычного, риск депрессии снижался на 23%.

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Жизнь #Здоровье
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