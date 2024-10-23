Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений

Российская армия атаковала группировку ВСУ в Курской области сразу с пяти направлений. Операция направлена на вытеснение украинских военных с территории России.

Данные радиоперехватов показывают резкий рост числа убитых и раненых украинских военных в последние два дня, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники. Суточные потери в среднем составляют около 300 человек.

Отмечается, что отрезанные от снабжения подразделения ВСУ жалуются на усталость и проблемы с боекомплектом. Многие самовольно оставляют позиции и сдаются в плен.

Минобороны РФ подтвердило, что части северной группировки ударили по девяти украинским бригадам, находящимся в Курской области. Бои ведутся в районах населенных пунктов Нижний Клин, Зеленый Шлях, Плехово, Черкасская Конопелька, Свердликово, Новоивановка и Новый Путь.

По оценкам российского ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 26 тысяч военнослужащих. Западные аналитики считают, что вторгшиеся в российский регион украинские части находятся в тяжелейшем положении.