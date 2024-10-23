Почему велосипед не падает при езде

Велосипед не падает во время езды благодаря двум факторам — гироскопическому эффекту и постоянному подсознательному подрулированию велосипедиста.

Гироскопический эффект колес велосипеда подобен юле: пока крутится, не падает. С точки зрения физики, момент инерции раскрученных колес поддерживает велосипед в вертикальном положении. И чем быстрее вращаются колеса, тем сильнее этот эффект.

Велосипедист во время движения подсознательно поддерживает равновесие, подруливая и балансируя телом. Это хорошо заметно по детям, которые только учатся кататься. Заваливаясь, они выкручивают руль в сторону падения. Со временем эти движения становятся незаметными для окружающих.

Помогает поддерживать равновесие и конструкция велосипеда. Из-за наклона рулевого стакана переднее колесо касается земли в точке, находящейся сзади от точки проекции рулевой оси на землю. Этот угол называется кастором.

Благодаря кастору небольшой поворот руля или наклон тела легко выталкивает колесо из крена и возвращает в положение равновесия.