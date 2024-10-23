Алмазное небо спасет Землю от катастрофического перегрева

Алмазная пыль сможет эффективно охладить Землю и спасти человечество в условиях глобального потепления, выяснили ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Долгое время наилучшим кандидатом на роль отражающего солнечный свет экрана для планеты считался диоксид серы. Однако у этого вещества есть множество побочных эффектов. В частности, оно провоцирует кислотные дожди, пишет портал Sciencealert.

Среди других потенциальных защитников Земли от перегрева — оксида титана, оксид алюминия, кальцит, алмазы, карбид кремния. Моделирование показало, что наночастицы алмазов идеально подходят для этой задачи.

Если провести стратосферный аэрозольный впрыск 5 миллионов тонн алмазов шириной 150 нанометров, то планета будет эффективно защищена от повышения температуры. Алмазы не будут слипаться, а также не склонны к выпадению.

Кроме этого, алмазы химически нейтральны и не образуют химических соединений в присутствии влаги в воздухе. Единственный минус — высокая стоимость проекта по сравнению с другими веществами, отмечают исследователи.