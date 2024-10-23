Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани рассчитывает «придать блоку вес», предложив построить новую глобальную финансово-платежную систему, чтобы нанести удар по гегемонии доллара, говорится в редакционной статье The Economist.

Издание напомнило о жесткой санкционной политике США, когда Вашингтон неоднократно вмешивался в работу формально независимой системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, требуя отключить от нее неугодные страны и банки. Это заставило другие правительства задуматься о своей зависимости от американских финансов.

«Путин надеется извлечь выгоду из этой долларовой неудовлетворенности на саммите БРИКС. Для него создание новой схемы служит неотложным практическим приоритетом, а также геополитической стратегией», — отмечает The Economist.

Еще в июне российский Минфин анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявил, что альтернативная платежная система позволит проводить операции, «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие».

Западные чиновники, в свою очередь, опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций. Эта система может также угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка», сказано в статье.