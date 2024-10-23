НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара

Источник:
The Economist
771 19

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани рассчитывает «придать блоку вес», предложив построить новую глобальную финансово-платежную систему, чтобы нанести удар по гегемонии доллара, говорится в редакционной статье The Economist.

Издание напомнило о жесткой санкционной политике США, когда Вашингтон неоднократно вмешивался в работу формально независимой системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, требуя отключить от нее неугодные страны и банки. Это заставило другие правительства задуматься о своей зависимости от американских финансов.

«Путин надеется извлечь выгоду из этой долларовой неудовлетворенности на саммите БРИКС. Для него создание новой схемы служит неотложным практическим приоритетом, а также геополитической стратегией», — отмечает The Economist.

Еще в июне российский Минфин анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявил, что альтернативная платежная система позволит проводить операции, «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие».

Западные чиновники, в свою очередь, опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций. Эта система может также угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка», сказано в статье.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Россия стала четвертой в мире экономикой
Госдума повысила минимальный размер оплаты труда
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки до 20%
Сертификаты истекут у части карт Visa и MasterCard в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа принятия в НАТО
Military Watch Magazine рассказал о подготовке Запада к победе России
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
Си Цзиньпин призвал армию Китая приготовиться к войне
Обсуждение (19)
Картина дня
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Пентагон объяснил запрет ВСУ бить западным оружием вглубь России
Умер создатель пиратской онлайн‑библиотеки Flibusta
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
31
Медведев заявил о попытке Украины создать «грязную бомбу»
26
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
25
Зеленский рассказал о сценариях конфликта после выборов в США
25
Россия стала четвертой в мире экономикой
24
Почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию по старости