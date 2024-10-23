Пентагон объяснил запрет ВСУ бить западным оружием вглубь России

Российская боевая авиация покинула приграничные аэродромы, и Украина уже не сможет до нее достать американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — приводит РИА Новости заявление Остина.

Так глава Пентагона ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По его словам, вместо этого Украина может производить дроны высокой дальности.

Как выяснили американские СМИ, одной из причин, из-за которой президент Джо Байден отказался снять для Киева запрет на такие дальние удары, стала нехватка ракет ATACMS. Пентагон не хочет ради Украины опустошать свои арсеналы.

Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО, позволившие Украине применять свое оружие по территории России, станут прямыми участниками конфликта со всеми вытекающими из этого последствиями.