Первый российский препарат против онкологии, разработанный в Новосибирске, успешно прошел первую фазу клинических испытаний, подтверждена его безопасность и эффективность, сообщил Институт клинической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

«Участие в исследовании принимали пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. У них было явное прогрессирование рака молочной железы. После введения препарата у примерно 55% пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса», — прокомментировал заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер.

Впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, кодирующий белок-убийцу раковых клеток. Для создания лекарства использовали рекомбинантный штамм VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса.

Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с резидентом «Сколково» «Онкостар». Клинические исследования начались в 2022 году. По словам ученых, можно переходить ко второй фазе испытаний.