Ученые нашли причину чрезвычайного любопытства детей

Маленькие дети склонны собирать лишние данные о том, что их интересует, выяснили американские ученые из Университета штата Огайо.

Психологи установили, что дети в возрасте 4-6 лет не способны игнорировать нерелевантную информацию. Но причины, по которым дошкольники распределяют свое внимание таким образом, оставались неясными.

Группе детей и взрослых поручили идентифицировать двух вымышленных существ, названных Хиби и Гора. Каждое создание имело уникальную раскраску и формы различных частей тела, включая голову, клюв, рога, крылья, ноги и хвост, приводит Psychological Science отчет ученых.

Участники эксперимента должны были по части тела определить, с каким существом они имеют дело. Выяснилось, что дети продолжали открывать части Хиби или Горы уже даже будучи уверенными, кто именно оказался перед ними.

По мнению ученых, такое поведение детей можно объяснить как тем, что в возрасте 4-6 лет у человека еще не полностью развита рабочая память, в которой хранится информация о текущих действиях.