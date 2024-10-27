НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые нашли причину чрезвычайного любопытства детей

Источник:
Psychological Science
418 4

Маленькие дети склонны собирать лишние данные о том, что их интересует, выяснили американские ученые из Университета штата Огайо.

Психологи установили, что дети в возрасте 4-6 лет не способны игнорировать нерелевантную информацию. Но причины, по которым дошкольники распределяют свое внимание таким образом, оставались неясными.

Группе детей и взрослых поручили идентифицировать двух вымышленных существ, названных Хиби и Гора. Каждое создание имело уникальную раскраску и формы различных частей тела, включая голову, клюв, рога, крылья, ноги и хвост, приводит Psychological Science отчет ученых.

Участники эксперимента должны были по части тела определить, с каким существом они имеют дело. Выяснилось, что дети продолжали открывать части Хиби или Горы уже даже будучи уверенными, кто именно оказался перед ними.

По мнению ученых, такое поведение детей можно объяснить как тем, что в возрасте 4-6 лет у человека еще не полностью развита рабочая память, в которой хранится информация о текущих действиях.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Врач объяснила, чего нельзя делать при депрессии
Город и гаджеты: как человек превратился в «обезьяну в клетке»
Психолог посоветовал для успокоения «квадратное дыхание»
Как связаны ревность и группа крови
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Зеленский предложил России «первый шаг» к примирению
Представлен «убийца GTA» с фотореалистичной графикой
Обсуждение (4)
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
75
Власти обсудят запрет продажи сигарет рожденным после 2009 года
49
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
44
Путин признал «огромное сожаление» из‑за конфликта на Украине
40
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
33
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии