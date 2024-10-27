ЦБ объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит

Банк России опубликовал инструкцию для россиян, на чье имя мошенники оформили кредит.

«Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России.

ЦБ рекомендовал тут же запросить кредитную историю через «Госуслуги» и определить бюро, в котором она хранится. Такая информация дается в Центральном каталоге кредитных историй (ЦКИИ). В случае если доступа к аккаунту на портале нет, соответствующую информацию можно запросить через сайт Банка России.

Выяснив место хранения кредитной истории, необходимо запросить выписку в бюро. В случае обнаружения кредита или займа, оформленного мошенниками, нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) с соответствующим заявлением и попросить провести внутреннее расследование, а также обратиться в полицию.

Талон-уведомление из полиции необходимо отправить в выдавший кредит банк или МФО. Согласно закону, финансовая организация обязана дать ответ в течение 15 дней.