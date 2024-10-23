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Эксперт посоветовал метод избавления от плесени в квартире

Источник:
Sibnet.ru
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Хозяевам квартиры, прежде всего, нужно выявить причины появления плесени, посоветовал руководитель проекта «Экологическая клиника EСOconnect» Иван Калинин.

Часто эта проблема встречается у первого и последнего этажей, где происходит взаимодействие с крышей и подвалом здания. Также плесень образуется в микротрещинах и швах здания — в местах, где высока разница температур и влажность, сказал Калинин в беседе с «Радио 1».

По его словам, самое распространенное место для плесени в квартире — ванная комната, где накапливается влага, например, на полке с шампунями, на самой плитке. Причиной образования плесени эксперт назвал плохую вентиляцию.

«Когда человек принимает ванну и душ, нужна хорошая вентиляция, чтобы влага не успела накапливаться, чтобы помещение быстро сохло», — подчеркнул Калинин.

Если плесень уже появилась, первым делом следует проверить вентиляцию, затем снять верхний слой плесени и обрабатывать поверхность специальными средствами, отметил эксперт.

Помочь в этом может синергетическая биоцидная смесь, но при обработке следует использовать средства защиты, поскольку это химия. Если же масштаб проблемы большой, то лучше обратиться к специалистам, сказал Калинин.

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