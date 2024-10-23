Угнанный в Великобритании Land Rover обнаружили в Иркутске

Угнанный в Великобритании кроссовер Land Rover Discovery Sport пытались продать в Иркутске, сообщило ГУ МВД по региону.

При регистрации машины инспектор ГАИ обратил внимание на иностранные номерные знаки. После проверки выяснилось, что кроссовер числится в угоне и объявлен в розыск по каналам Интерпола.

«Автотехническая экспертиза, проведенная сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области, показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными», — говорится в сообщении.

Региональное подразделение Интерпола подтвердило, что автомобиль в розыске и был похищен у жителя Великобритании. Кроссовер помещен на арест-площадку, его собираются вернуть законному владельцу.