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Угнанный в Великобритании Land Rover обнаружили в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Угнанный в Великобритании Land Rover Discovery Sport в Иркутской области
Фото: © ГУ МВД России по Иркутской области

Угнанный в Великобритании кроссовер Land Rover Discovery Sport пытались продать в Иркутске, сообщило ГУ МВД по региону.

При регистрации машины инспектор ГАИ обратил внимание на иностранные номерные знаки. После проверки выяснилось, что кроссовер числится в угоне и объявлен в розыск по каналам Интерпола.

«Автотехническая экспертиза, проведенная сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области, показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными», — говорится в сообщении.

Региональное подразделение Интерпола подтвердило, что автомобиль в розыске и был похищен у жителя Великобритании. Кроссовер помещен на арест-площадку, его собираются вернуть законному владельцу.

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