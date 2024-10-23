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Российские самолеты станут заправлять биотопливом

Источник:
«Парламентская газета»
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Отечественная авиация способна к 2027 году должна перейти на горючее, которое можно делать из отходов подсолнечника, рассказала эксперт из Университета нефти и газа имени Губкина Ульяна Махова.

Переход на топливо для авиации, созданное из растительных масел и отходов, вполне возможен, приводит «Парламентская газета» слова Маховой, сказанные ей на круглом столе комитета Совфеда по экономической политике.

«На данный момент доступно восемь технологий, которые сертифицированы в соответствии со стандартом. Большая часть технологий сосредоточена именно на массовом сырье, которое наиболее легко перерабатывать в авиационный керосин», — пояснила эксперт.

Международная организация гражданской авиации разработала программу, согласно которой с 2027 года все ее участники должны компенсировать выбросы парниковых газов. И российские авиакомпании тоже подписали этот документ. Теперь они встали перед выбором: переходить на биотопливо или платить штрафы.

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Наука #Техника
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