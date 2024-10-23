Глюкоза прокомментировала скандал с наркотиками

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) заявила, что не была в состоянии наркотического опьянения в аэропорту, за что ее оштрафовали, а все происходящее — заказ ее влиятельного врага.

Глюкоза написала в телеграм-канале, что ночью вернулась из Санкт-Петербурга в Москву, «абсолютно вменяемая, усталая», но без каких-либо признаков наркотического опьянения. В аэропорту к ней подошли мужчина и женщина в штатском и попросили пройти в отделение полиции.

«Они ждали именно меня, готовились, планировали. один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии», — написала артистка.

Глюкоза отметила, что приглашенные понятые не увидели признаков наркотического опьянение. Она не проходила медосвидетельствование, поскольку сочла требования полицейских незаконными.

В итоге, певицу привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП (потребление наркотических средств). Ее оштрафовали на 5 тысяч рублей. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей.

Артистка не назвала имя того, кто хочет ее уничтожить, но отметила, что он делает это последние месяцы.