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Байден призвал «устранить» Трампа

Источник:
РИА Новости
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Глава Белого дома Джо Байден призвал «закрыть» кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональда Трампа.

«Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — приводит РИА Новости слова Байдена, сказанные им в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир.

Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.

Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

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