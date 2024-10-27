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The Hill констатировала конец мирового господства США

Источник:
The Hill
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Соединенные Штаты утратили свое господство и больше не способны выполнять роль «мирового полицейского», считает обозреватель американской газеты The Hill Эндрю Лэтэм.

«Эпоха американской гегемонии, которая доминировала в глобальной политике с 1945 года, а после 1991 года достигла своего пика, подходит к концу. Но вместо того, чтобы оплакивать эти изменения, США и весь мир должны воспользоваться возможностями, которые в связи с этим возникают», — пишет Лэтэм.

По его мнению, конец этой эпохи открывает возможности для создания более справедливого, успешного и реалистичного мирового порядка, основанного на равновесии мировых держав, а не на их доминировании.

«Отход от американской гегемонии открывает двери навстречу более устойчивому и прочному мировому порядку, отражающему многополярный характер современной мировой политики», — отмечает обозреватель.

Такой переход — «это естественная эволюция международной системы, и США должны к этому приспособиться, взяв на вооружение сдержанность и реализм в качестве руководящих и направляющих принципов своей внешней политики», заключает Лэтэм.

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Политика #Мир
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Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?